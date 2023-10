Impulso artístico, la marimba orquesta de la Sec. del Edo.

La marimba orquesta de la Secundaria del Estado se viralizó en TikTok. El encargado del taller de marimba, Francisco Arias González, comentó que a tres años de la consolidación de esta clase, alumnos de los tres grados, con su amplio repertorio, han brindado decenas de conciertos en los recintos más importantes de la ciudad.

La perfección al interpretar “Perfume de gardenias” fue lo que catapultó a esta orquesta, conformada por más de 20 alumnos, en las redes sociales, quienes durante más de seis meses han perfeccionado sus habilidades en las maderas que cantan, batería, bajo e instrumentos de percusión.

Participan alumnos y alumnas desde primero hasta tercero de secundaria. Arias González detalla que este grupo de marimba inició hace tres años, fue consolidada por el maestro Néctar, sin embargo, refrendó que el taller “tiene mucho que ver con el interés de nuestras autoridades educativas y del comité de padres de familia que nos ha apoyado para que podamos reactivar todo lo que nos hace falta; todavía estamos en proceso pero trabajamos juntos para tener nuestros instrumentos; el tiempo, pero sobre todo la participación de los padres de familia, que son quienes confían a sus hijos para poder trabajar”.

El resultado y tocar con profesionalismo los covers más populares de la cultura mexicana ha generado que los padres de familia estén contentos por ver a sus hijos tocar en el Museo de la Marimba, Museo del Café, en otras escuelas o en los parques de la capital, en festivales como el Día de las Madres o Día del Niño.

Experiencia

No obstante, la emoción es más latente en los alumnos. Alex Torres, el baterista de la banda, declara que “me gusta mucho cuando estoy tocando la batería; escuchar los aplausos de las personas te anima más a seguir tocando y me gusta más que las personas disfruten de nuestro trabajo”.

A sus 14 años, Alex tiene dos años como baterista del grupo, y manifiesta que cada canción tiene su nivel de complejidad, que los ensayos no se detienen hasta que cada pieza quede perfeccionada.

“Está complicadito, todas las canciones son difíciles, ninguna es fácil de aprender, todo lleva un tiempo para aprenderlo; la que más me ha costado es ‘Perfume de gardenias’, porque tiene muchos silencios y cambios de ritmo en la música, pero nuestro maestro nos ha impulsado mucho para que no nos desanimemos cuando no nos sale una canción”, declara.

Alex acota que tiene familiares músicos y sus padres expresan “mucha alegría cuando acuden a los conciertos y verme tocar la batería, sobre todo porque es un instrumento que siempre quise tocar pero no pude tener en casa”.

Impulsar artes

El docente Arias González resalta la importancia de las artes para sensibilizar y humanizar a los jóvenes, quienes suelen dejar a un lado los dispositivos electrónicos para ocupar “su tiempo, su pensamiento y pongan el corazón al momento de tocar”.

Acotó que “la mejor inversión que podemos hacer para nuestros sitios es enfocarlos en la cultura y a las artes, y nuestra institución siempre ha promovido esto para el desarrollo de los jóvenes, y es muy bonito que se reconozca a la escuela por estas acciones a través del tiempo”.