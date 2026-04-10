Impulso histórico a la cultura en la entidad: Coneculta

Una inversión sin precedentes y un enfoque centrado en la justicia social anunció la directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta) de Chiapas, Angélica Altuzar Constantino, quien reafirmó su compromiso de convertir la cultura en una herramienta de cohesión y rescate de la identidad chiapaneca

El incremento del 62 por ciento en el presupuesto destinado a los festivales culturales del estado, presentó Altuzar como uno de los hitos más significativos, durante la reciente emisión del programa “Platicando con el Jaguar”, conducido por el gobernador Eduardo Ramírez.

La inyección de recursos busca aumentar la oferta artística, respondiendo a la reingeniería para transformar estos eventos en espacios de “interculturalidad” con una interacción equitativa entre los 13 pueblos originarios, la población mestiza y la comunidad afrochiapaneca, se tiene en mira el relanzamiento de seis festivales culturales con este enfoque.

El rescate de la infraestructura cultural existente también es una prioridad inmediata. El gobierno estatal informó sobre la reactivación de 404 bibliotecas y 48 casas de cultura que se encontraban subaprovechadas.

Asimismo, se han asignado recursos específicos para frenar el deterioro de recintos emblemáticos, entre los que destaca el Centro Cultural Jaime Sabines, el plan de mantenimiento se extenderá a diversas casas de cultura con daños por desatención.

En el ámbito del fortalecimiento de la identidad, se pondrán en marcha los “semilleros culturales”, proyectos diseñados para la revitalización de las lenguas maternas, el rescate de textiles tradicionales.

Además, el escenario móvil “Cultura Trasumante” llevará arte y talleres a localidades que carecen de librerías o bibliotecas.

Esfuerzo que forma parte de una estrategia territorial que prioriza a los 12 municipios históricamente olvidados, donde la cultura llegará como entretenimiento y motor de prosperidad con sentido humano.

Las acciones se complementarán con el trabajo del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali), que brindará apoyo directo a agentes culturales mediante la dotación de instrumentos musicales y vestuario para danzas tradicionales, asegurando que el patrimonio vivo de Chiapas no se pierda.