Impune, muerte de 79 menores: agrupación Melel Xojobal

Noviembre 03 del 2025
La agrupación Melel Xojobal realizó un “altar móvil” y otro “por la memoria” en el marco del Día de Muertos. Cortesía
La agrupación llamada Melel Xojobal afirmó que en lo que va de este año ha contabilizado en Chiapas la “muerte impune de 79 niñas, niños y adolescentes”.

Agregó que de esa cifra, 49 perdieron la vida de manera violenta en siniestros viales y 10 adolescentes de entre 13 y 17 años fueron víctimas de homicidio en los municipios de Chilón, Reforma, San Cristóbal, Sunuapa y Tuxtla Gutiérrez.

Violencia

En el marco del Día de Muertos, señaló que se registró el feminicidio de seis niñas, adolescentes y mujeres en Frontera Comalapa, Ixtapa, San Cristóbal de Las Casas, Chamula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez.

Precisó que cinco de estos casos fueron ejecutados con arma de fuego y las víctimas incluyen niñas desde los siete años y una adolescente embarazada.

Además, añadió en un comunicado, 14 niñas, niños y adolescentes (NNA) fueron víctimas de homicidio culposo.

“La violencia feminicida dejó a 21 niñas, niños y adolescentes en orfandad por el feminicidio de su madre, según cifras de la Alerta de Violencia de Género del Estado de Chiapas a septiembre de 2025”, manifestó Melel Xojobal que realizó un “altar móvil” y otro “por la memoria”.

