Impune, muerte de 79 menores: agrupación Melel Xojobal

La agrupación llamada Melel Xojobal afirmó que en lo que va de este año ha contabilizado en Chiapas la “muerte impune de 79 niñas, niños y adolescentes”.

Agregó que de esa cifra, 49 perdieron la vida de manera violenta en siniestros viales y 10 adolescentes de entre 13 y 17 años fueron víctimas de homicidio en los municipios de Chilón, Reforma, San Cristóbal, Sunuapa y Tuxtla Gutiérrez.

Violencia

En el marco del Día de Muertos, señaló que se registró el feminicidio de seis niñas, adolescentes y mujeres en Frontera Comalapa, Ixtapa, San Cristóbal de Las Casas, Chamula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez.

Precisó que cinco de estos casos fueron ejecutados con arma de fuego y las víctimas incluyen niñas desde los siete años y una adolescente embarazada.

Además, añadió en un comunicado, 14 niñas, niños y adolescentes (NNA) fueron víctimas de homicidio culposo.

“La violencia feminicida dejó a 21 niñas, niños y adolescentes en orfandad por el feminicidio de su madre, según cifras de la Alerta de Violencia de Género del Estado de Chiapas a septiembre de 2025”, manifestó Melel Xojobal que realizó un “altar móvil” y otro “por la memoria”.