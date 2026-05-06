IMSS Chiapas explica caso de mujer fallecida

Respecto de la atención a una paciente obstétrica que recibió atención en el Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13 de Tuxtla Gutiérrez, el instituto lamenta el fallecimiento de la paciente y expresa sus condolencias a los familiares.

La paciente fue referida a esta unidad por complicaciones graves relacionadas con su embarazo, posterior a un procedimiento realizado en un medio privado, donde se le practicó una amniocentesis a las 20.6 semanas de gestación. Posteriormente se diagnosticó muerte Hospital General Regional de Especialidades para la interrupción del embarazo.

Atención

Desde su ingreso el 23 de abril, recibió atención por un equipo multidisciplinario de ginecología, obstetricia, anestesiología, cirugía general y terapia intensiva.

Durante su internamiento se detectó retención de restos placentarios, choque séptico y sangrado importante, por lo que requirió manejo quirúrgico y su ingreso a Terapia Intensiva para tratar de estabilizarla.