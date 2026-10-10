IMSS presenta servicios y beneficios institucionales

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizó una reunión informativa con representantes del sector empresarial de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, pertenecientes a giros como hotelería, hospitalidad, restaurantes, construcción y transportes, entre otros, con el propósito de presentar los servicios y beneficios que el Instituto ofrece a las personas trabajadoras y sus familias.

El encuentro tuvo lugar en el Hospital General Regional y de Especialidades (HGRE) No. 13 “XIV de Septiembre”, donde las y los empresarios participaron en una plática sobre las diferentes modalidades de aseguramiento, prestaciones y servicios institucionales, así como las alternativas disponibles para favorecer el bienestar de sus colaboradores.

Seguridad

La titular de la Jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS Chiapas, Ana Lourdes Balboa Orduña, destacó que este tipo de encuentros permiten acercar al sector empresarial información que puede contribuir tanto a la protección de las personas trabajadoras como a la prevención de riesgos en los centros laborales.

“Es importante que las empresas conozcan la gama de servicios y beneficios con los que cuenta el IMSS para las y los trabajadores y sus familias. También buscamos que conozcan las herramientas de prevención que pueden incorporar de manera voluntaria para generar espacios de trabajo más seguros y saludables”, señaló.

Junta

Durante la reunión se presentó la estrategia Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), mediante la cual el IMSS promueve la participación voluntaria de las empresas en acciones orientadas a prevenir accidentes y riesgos de trabajo, así como a fomentar prácticas que favorezcan la salud y el bienestar de las personas trabajadoras.

La funcionaria explicó que ELSSA permite establecer una colaboración entre el Instituto y las empresas para impulsar acciones preventivas e identificar áreas de oportunidad.