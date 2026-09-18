IMSS XIV de Septiembre, un referente del sureste

El Hospital General Regional de Especialidades “14 de Septiembre”, en Chiapas, cumplió su primer año de actividades, posicionándose por productividad y especialidades como el referente de la salud en el sureste de México, destacando más de dos mil 600 cirugías y los proyectos a futuro de cirugía robótica y trasplantes, informó la titular del nosocomio, Daniela Miranda López.

La directora explicó que al cumplirse el primer año de estar en operaciones y haber iniciado con la consulta externa de especialidades, se han aperturado progresivamente diversos servicios, teniendo una productividad significativa.

Contiene 43 especialidades en consulta externa, la realización de dos mil 600 cirugías, 189 cateterismos cardíacos y 380 endoscopias.

Procedimientos exclusivos

Además, se tiene la referencia hospitalaria por procedimientos exclusivos del hospital, como por ejemplo especialidades de cirugía maxilofacial, cirugía intervencionista, audiología, cirugía cardiotorásica, así como la implementación del Protocolo Hospitalario para atención a pacientes con autismo, una referencia incluso nacional.

Asimismo, dijo que gracias a la visión del director nacional del Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS), Zoé Robledo, así como el delegado en Chiapas, Hermilo Domínguez, se tienen consolidados avances en temas de trasplantes y capacitación a cirugía robótica.

“Pero por encima de los notables avances, lo más importante es la gente, los usuarios, a quienes se les ofrecen servicios de calidad”, expresó Daniela Miranda.