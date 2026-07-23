INAH capacita a Conanp en riqueza arqueológica

Personal directivo y técnico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), pertenecientes a la Reserva de la Biósfera Selva El Ocote (Rebiso), participó en la capacitación “Arqueología de la Reserva de la Biósfera Selva El Ocote”, como parte de una colaboración interinstitucional con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Chiapas.

La actividad tuvo como propósito dar a conocer el estado actual de las investigaciones y los nuevos proyectos arqueológicos que se realizan al interior de la reserva, con el fin de fortalecer la sinergia institucional entre los distintos actores que trabajan en esa zona.

El evento se desarrolló en la sala de usos múltiples del Museo Regional de Chiapas y fue impartido por Josuhé Lozada Toledo, profesor-investigador comisionado en el Centro INAH Chiapas.

Durante la jornada, Leobardo Pacheco Arias, director del Centro INAH Chiapas, planteó la propuesta de comprender a la Rebiso como un paisaje biocultural, donde lo natural y lo cultural no se encuentran separados, sino que se relacionan y retroalimentan en un territorio de profunda tradición cultural zoque.

Por su parte, María Odetta Cervantes Bieletto, directora de la Rebiso, se sumó a estos esfuerzos para fortalecer el adecuado manejo biocultural de esta importante reserva.

Trabajo conjunto

De este modo se consolidó el trabajo conjunto entre ambas instituciones en favor de la conservación y el conocimiento del patrimonio arqueológico y natural de la región.

La capacitación permitió además abrir un espacio de diálogo entre el personal de la Conanp y los especialistas del INAH, en el que se intercambiaron experiencias sobre los retos que implica la protección de los vestigios arqueológicos en un área natural tan extensa y biodiversa como la Selva El Ocote.