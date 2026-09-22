Inaugura alcalde Ángel Torres más Calles Felices

Tal como lo prometió con las y los habitantes, el presidente Ángel Torres inauguró una calle más en la 27 de Febrero, una de las colonias que durante muchos años estuvo en el olvido y que hoy, dijo el alcalde, está en el centro de la agenda de trabajo.

Compromiso cumplido

Acompañado de la regidora Fredegunda Alegría y de la síndica Emma Orantes, el presidente Ángel Torres explicó que el proyecto de pavimentación de la calle Vicente Suárez forma parte del programa Calles Felices, que contempla concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje sanitario, alumbrado público, entre otras acciones complementarias.

En este marco, añadió que más que una obra es justicia social para las y los vecinos de la zona, toda vez que llevaban años solicitando esta obra y hoy, con esta administración municipal, se está haciendo realidad el sueño de una calle digna, segura y de calidad.