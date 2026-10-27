Inaugura alcalde decoración alusiva al Día de Muertos

El alcalde Yamil Melgar y la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, realizaron el corte de listón y recorrieron la decoración conmemorativa al Día de Muertos instalada por el Gobierno del Estado en el Parque Bicentenario, junto a los regidores Eddie García y Berta Moreno, integrantes del gabinete municipal, familias tapachultecas y Viridiana Figueroa.

Durante el recorrido, Yamil Melgar agradeció al gobernador el respaldo para preservar las tradiciones mexicanas y ofrecer espacios de convivencia familiar. Destacó que esta decoración brinda vida y alegría al parque, con iluminación ecológica que funciona con energía solar.

Significado

Por su parte, Toriello Elorza resaltó el significado del Día de Muertos como una celebración para recordar a los seres queridos e invitó a la ciudadanía a participar este viernes en el concurso de catrinas y catrines que se realizará en el mismo parque.

Viridiana Figueroa, quien asistió como ciudadana y participó en el corte de listón y el recorrido, también agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por impulsar estas celebraciones que hacen que Tapachula luzca más chula que nunca.

Yamil Melgar invitó a las familias a disfrutar de la decoración, tomarse fotografías y mantener vivas nuestras tradiciones. ¡Que vivan las tradiciones de México y que viva Tapachula!