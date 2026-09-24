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ChiapasMirador 4

Inaugura alcaldesa Valeria Rosales calle en La Sirena

Septiembre 24 del 2026
Esta infraestructura mejora las condiciones de tránsito, brinda seguridad vial y contribuye a una mejor imagen urbana. CP
Esta infraestructura mejora las condiciones de tránsito, brinda seguridad vial y contribuye a una mejor imagen urbana. CP

La alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, inauguró una calle en el bulevar principal del fraccionamiento La Sirena, una obra que contempla 170 metros lineales de pavimento hidráulico y 300 metros de guarniciones. Esta infraestructura mejora las condiciones de tránsito, brinda mayor seguridad vial y contribuye a una mejor imagen urbana para las familias de este sector.

Durante el evento estuvieron presentes alumnas, alumnos del Cobach 44, de la escuela primaria Ford 202 y vecinos del fraccionamiento, quienes son los beneficiarios directos de esta obra. La alcaldesa destacó la importancia de seguir impulsando acciones que mejoren las vialidades y contribuyan al bienestar de las familias, mediante espacios públicos más dignos y funcionales.

Al finalizar la inauguración, se llevó a cabo la siembra de árboles de matilisguate, chinche malinche, palmas de Madagascar y bugambilias, como parte de las acciones para embellecer y fortalecer las áreas verdes del fraccionamiento. Valeria Rosales agradeció al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, por su respaldo y compromiso con el desarrollo de Villaflores, y reiteró que continuará trabajando para llevar obras y beneficios a las colonias y comunidades del municipio.

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