Inaugura Ángel Torres Calles Felices en la Patria Nueva

En cumplimiento a la palabra empeñada con vecinas y vecinos de la colonia Patria Nueva, el presidente Ángel Torres inauguró la pavimentación integral de la calle Castaño Sur, entre avenida Nogal Poniente y avenida Ahuehuete, como parte del programa Calles Felices.

Al explicar que es una obra integral, con red de agua potable, drenaje, banquetas, jardineras, alumbrado público y pintura en la fachada de las viviendas, el alcalde capitalino sostuvo que este proyecto permite mayor seguridad, accesibilidad y tranquilidad, pero sobre todo, una mejor calidad de vida para las y los habitantes.

Inauguración

En el evento estuvieron presentes vecinas y vecinos, así como las regidoras Fredegunda Alegría y Marcela Iturbe. También asistieron el secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo; el secretario de Servicios Municipales, Horacio Gómez; el secretario de Protección Civil, Eder Mancilla; y el coordinador general de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez.