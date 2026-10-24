Inaugura Ángel Torres Calles Felices en Montecristo

A Montecristo, una de las colonias más apartadas de la capital, llegó la justicia social con la inauguración de una vialidad digna y segura, como parte del programa Calles Felices que impulsa el presidente Ángel Torres para atender las necesidades de ejidos, barrios, colonias y fraccionamientos de Tuxtla Gutiérrez.

Nueva vialidad

En este marco, el alcalde, junto a los regidores Fredegunda Alegría y Antonio Mayorga, así como con Antonio Chay, representante de ejidatarios, detalló que la obra se realizó sobre la avenida Montebello, entre Camino a Rancho Viejo y calle Flamboyant, donde se construyeron 275 metros lineales de pavimentación con concreto hidráulico, además de banquetas, guarniciones, luminarias, señalética, acciones que contribuyen a mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de las familias.

“Nunca más ejidos, colonias, barrios y fraccionamientos olvidados, porque hoy la justicia social está llegando a lo largo y ancho de la capital. Con Calles Felices y otros programas sociales impulsamos el desarrollo y el bienestar de las y los tuxtlecos”, expresó Ángel Torres ante las familias beneficiadas.