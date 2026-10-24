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ChiapasTuxtla

Inaugura Ángel Torres Calles Felices en Montecristo

Octubre 24 del 2026
Los habitantes de la colonia disfrutarán de una nueva vialidad. Cortesía
Los habitantes de la colonia disfrutarán de una nueva vialidad. Cortesía

A Montecristo, una de las colonias más apartadas de la capital, llegó la justicia social con la inauguración de una vialidad digna y segura, como parte del programa Calles Felices que impulsa el presidente Ángel Torres para atender las necesidades de ejidos, barrios, colonias y fraccionamientos de Tuxtla Gutiérrez.

Nueva vialidad

En este marco, el alcalde, junto a los regidores Fredegunda Alegría y Antonio Mayorga, así como con Antonio Chay, representante de ejidatarios, detalló que la obra se realizó sobre la avenida Montebello, entre Camino a Rancho Viejo y calle Flamboyant, donde se construyeron 275 metros lineales de pavimentación con concreto hidráulico, además de banquetas, guarniciones, luminarias, señalética, acciones que contribuyen a mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de las familias.

“Nunca más ejidos, colonias, barrios y fraccionamientos olvidados, porque hoy la justicia social está llegando a lo largo y ancho de la capital. Con Calles Felices y otros programas sociales impulsamos el desarrollo y el bienestar de las y los tuxtlecos”, expresó Ángel Torres ante las familias beneficiadas.

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