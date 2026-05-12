Inaugura Ángel Torres céntrica calle en El Jobo

Desde que se fundó el ejido El Jobo no había sido pavimentada la 1ª Oriente entre avenida Central y Primera Norte, sin embargo, la justicia social llegó con el presidente Ángel Torres quien escuchó a las y los habitantes y les cumplió el sueño de tener una calle nueva.

Una nueva imagen

Aquella calle intransitable hoy es una vialidad digna, segura y de calidad, con concreto hidráulico, jardineras, banquetas, señalética, rejillas pluviales, servicios básicos, entre otras acciones. Esta obra beneficia de manera directa a niñas y niños de un jardín de niños, automovilistas, peatones, y decenas de familias de la zona.

Acompañado de la regidora Fredegunda Alegría, así como del líder de ejidos de Tuxtla, Antonio Chai y de funcionarios públicos municipales, el alcalde capitalino destacó que hoy más que nunca se trabaja en colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos, que llevaban años de rezago, pues hoy, dijo, son el centro de atención de nuestro gobierno.