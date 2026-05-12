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ChiapasTuxtla

Inaugura Ángel Torres céntrica calle en El Jobo

Mayo 12 del 2026
El edil capitalino cortando el listón inaugural de la nueva calle. Cortesía
El edil capitalino cortando el listón inaugural de la nueva calle. Cortesía

Desde que se fundó el ejido El Jobo no había sido pavimentada la 1ª Oriente entre avenida Central y Primera Norte, sin embargo, la justicia social llegó con el presidente Ángel Torres quien escuchó a las y los habitantes y les cumplió el sueño de tener una calle nueva.

Una nueva imagen

Aquella calle intransitable hoy es una vialidad digna, segura y de calidad, con concreto hidráulico, jardineras, banquetas, señalética, rejillas pluviales, servicios básicos, entre otras acciones. Esta obra beneficia de manera directa a niñas y niños de un jardín de niños, automovilistas, peatones, y decenas de familias de la zona.

Acompañado de la regidora Fredegunda Alegría, así como del líder de ejidos de Tuxtla, Antonio Chai y de funcionarios públicos municipales, el alcalde capitalino destacó que hoy más que nunca se trabaja en colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos, que llevaban años de rezago, pues hoy, dijo, son el centro de atención de nuestro gobierno.

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