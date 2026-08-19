Inaugura Ángel Torres más calles en Tuxtla

“Hoy la palabra se cumple, no más mentiras al pueblo de Tuxtla”, expresó el alcalde Ángel Torres quien prometió una calle nueva a las familias y este martes inauguró la pavimentación de más de 240 metros lineales en la 19.ª Sur entre 9.ª Poniente y calle Mactumactzá, colonia Vista Hermosa Popular.

Recursos públicos

Ante familias de la zona quienes fueron testigos de la inauguración, el alcalde capitalino explicó que hoy los recursos públicos se ven invertidos en obras de infraestructura, programas de desarrollo y bienestar, en ejidos, colonias, barrios y fraccionamientos, y eso no es más que justicia social que por años les fue negada a las y los tuxtlecos.

Al explicar que esta obra forma parte del programa Calles Felices, con concreto hidráulico, servicios básicos, alumbrado público, entre otras acciones, el alcalde capitalino, quien estuvo acompañado por las regidoras Fredegunda Alegría y Marcela Iturbe, así como por funcionarias y funcionarios públicos, destacó que continuará trabajando en beneficio por las familias capitalinas.