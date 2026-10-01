Inaugura Ángel Torres más Calles Felices en Tuxtla

Desde la colonia Evolución Política, el presidente Ángel Torres sostuvo que los resultados van a continuar en la construcción de más vialidades, como parte del Programa Calles Felices, pues con esta administración municipal la justicia social está llegando para todas y todos.

Acompañado de vecinas, vecinos, de los regidores Fredegunda Alegría y Antonio Mayorga, así como de funcionarias y funcionarios públicos, el alcalde capitalino destacó que esta vialidad es una calle integral, con red de drenaje, agua potable, pavimentación con concreto hidráulico, alumbrado público entre otras acciones complementarias.

Justicia social

Esta obra, dijo, es sinónimo de justicia social, toda vez que se está cumpliendo un compromiso más con las familias de la zona, quienes habían esperado más de 20 años esta obra y que hoy, añadió, es una realidad.