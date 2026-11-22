En cumplimiento a su palabra, el presidente Angel Torres, junto a vecinas, vecinos, y a la regidora Fredegunda Alegría, inauguró la pavimentación integral de una calle más en beneficio de las familias de la colonia San José Terán, que incluyó red de drenaje, agua potable, alumbrado público, señalética, pintura en fachada de viviendas, entre otras acciones complementarias.

Programa

Al explicar que esta obra forma parte del programa Calles Felices, el alcalde capitalino destacó la importancia de este tipo de obras, toda vez que mejora la conectividad, imagen urbana y la calidad de vida, pero sobre todo, es justicia social, pues las familias esperaron más de 30 años para que este sueño se hiciera realidad.

Acompañado también de representantes de los ejidatarios de Tuxtla, Antonio Chay, y de funcionarias y funcionarios públicos municipales, el presidente Angel Torres destacó que la primera Poniente, entre primera Sur y tercera Sur, era una vialidad intransitable, sin embargo, hoy es una vialidad digna, segura y de calidad.