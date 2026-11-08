Inaugura Ángel Torres revestimiento en El Jobo

“Parece increíble pero hace muchos años esperábamos esta obra y nadie la hacía. Pasaron años y administraciones municipales, hasta que llegó el presidente Ángel Torres. Hoy este sueño que teníamos es una realidad”, expresó un habitante directamente beneficiado directo del revestimiento de 445 metros lineales en Villas San José, en el ejido El Jobo.

Al informar que esta acción contempla guarniciones, banquetas y alumbrado público, el alcalde capitalino destacó la importancia de este proyecto, toda vez que se suma al revestimiento de mil 100 metros lineales de la primera etapa y, sobre todo, dijo, representa seguridad, calidad de vida y justicia social, en beneficio de la niñez estudiantil, mujeres, juventudes, ejidatarios, productores de la zona y cientos de familias de la localidad.

Mejora la movilidad

Con esta obra se suma más de un kilómetro y medio de revestimiento de camino a Villas San José, con lo que se mejora la movilidad urbana, la conectividad y los tiempos de traslado. Además, facilita el acceso seguro a los habitantes, tal como se realiza en otros caminos de ejidos como Terán y Plan de Ayala.