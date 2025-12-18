﻿﻿
Inaugura Ángel Torres una calle más en Tuxtla

Diciembre 18 del 2025
La obra cuenta con todos los servicios. Cortesía
En cumplimiento a un compromiso más a las familias de la colonia Democrática, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, inauguró la calle Tlaxcala, una demanda de hacía más de 40 años y que hoy, dijo, es una realidad, es justicia social.

“Hoy esta vialidad mejora la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de las y los habitantes”, enfatizó el alcalde capitalino quien explicó que esta obra consiste en pavimentación con concreto hidráulico, jardineras, banquetas, señalética y red de agua potable y drenaje.

Al evento asistieron vecinas, vecinos, la síndica municipal, Emma Orantes; el secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo; el director de Tenencia de la Tierra, Víctor Méndez; y el coordinador de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez.

