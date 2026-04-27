Inaugura Ángel Torres una calle más en Tuxtla

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, junto a vecinas y vecinos, inauguró la pavimentación de la avenida 12 de Diciembre, entre las calles 3 de Mayo y General Absalón Castellanos Domínguez, en la colonia Linda Vista Shanká, como parte del programa Calles Felices.

En el marco de la inauguración, el alcalde Ángel Torres, acompañado de la regidora Fredegunda Alegría y de funcionarios públicos municipales, resaltó que “cuando la palabra se empeña se cumple, tal como lo hicimos con las familias de esta zona”. Asimismo, señaló que hoy las y los vecinos cuentan con una calle digna, segura y de calidad.

Con estas acciones, la administración que encabeza el presidente municipal Ángel Torres refrenda su compromiso de seguir contribuyendo en el mejoramiento de la calidad de vida de las tuxtlecas y los tuxtlecos, a través del fortalecimiento de la infraestructura vial.