Inaugura Ángel Torres una vialidad más en Tuxtla

Junto a vecinas y vecinos, el presidente municipal de la capital, Ángel Torres Culebro, inauguró la pavimentación integral de la avenida 1.ª Sur Oriente, entre calle Central Sur y calle 2.ª Oriente Sur, en la colonia Nueva Reforma, donde se intervinieron más de 190 metros lineales como parte del programa Calles Felices.

En este marco, el alcalde capitalino destacó que esta nueva vialidad mejora de manera significativa el tránsito vehicular y peatonal, proporcionando mayor seguridad, agilidad y accesibilidad para quienes circulan a diario por la zona.

Más Beneficios

Al señalar que con estas acciones también se contribuye a fortalecer la imagen urbana y mejorar la calidad de vida de las familias, a través de calles dignas, modernas y funcionales; el presidente sostuvo que continuará redoblando esfuerzos para pavimentar más calles en la ciudad, principalmente, en colonias que por años estuvieron en el abandono.