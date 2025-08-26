﻿﻿
Inaugura calle en la colonia Buena Vista Loma Larga

Agosto 26 del 2025
Ángel Torres encabezó la inauguración de la pavimentación de 284 metros lineales con concreto hidráulico. CP

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, encabezó la inauguración de la pavimentación de 284 metros lineales con concreto hidráulico y alumbrado público de la avenida Villaflores, en beneficio de familias de la colonia Buena Vista Loma Larga.

Al señalar que con esta obra integral se contribuye a mejorar la movilidad, imagen urbana y conectividad de colonias de la zona, el presidente Ángel Torres destacó que el Ayuntamiento de Tuxtla continuará fortaleciendo la infraestructura vial con lo que se abona a la seguridad de niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores, juventudes, hombres y mujeres.

Finalmente, el alcalde de la ciudad sostuvo que con estas acciones se construye una Nueva ERA y el segundo piso de la Cuarta Transformación, por lo que refrendó el compromiso de seguir trabajando en proyectos que impulsen el bienestar y el progreso de Tuxtla.

