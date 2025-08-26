Inaugura calle en la colonia Buena Vista Loma Larga

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, encabezó la inauguración de la pavimentación de 284 metros lineales con concreto hidráulico y alumbrado público de la avenida Villaflores, en beneficio de familias de la colonia Buena Vista Loma Larga.

Al señalar que con esta obra integral se contribuye a mejorar la movilidad, imagen urbana y conectividad de colonias de la zona, el presidente Ángel Torres destacó que el Ayuntamiento de Tuxtla continuará fortaleciendo la infraestructura vial con lo que se abona a la seguridad de niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores, juventudes, hombres y mujeres.

Finalmente, el alcalde de la ciudad sostuvo que con estas acciones se construye una Nueva ERA y el segundo piso de la Cuarta Transformación, por lo que refrendó el compromiso de seguir trabajando en proyectos que impulsen el bienestar y el progreso de Tuxtla.