Inaugura campo de futbol con pasto sintético

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, acompañada de José Ángel Ramos Fonseca y los integrantes de la Liga Unificada de Fútbol de Villaflores, inauguró la remodelación del Campo Número Uno con pasto sintético, marco en el que se celebró la 1.ª Copa Villaflores 2026 con la participación de ocho equipos. Tras un intenso fin de semana con siete encuentros, la gran final se vivió en un ambiente familiar y deportivo ante una gran afición.

Campeonato

El campeonato fue para Lagos de Comitán, que venció nueve a uno al Deportivo Michoacán de Jiquipilas, obteniendo un premio de 80 mil pesos, mientras que el subcampeón recibió 20 mil. La alcaldesa agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, destacando que este tipo de torneos fortalecen la convivencia, impulsan el deporte y reactivan la economía de Villaflores y la región Frailesca.