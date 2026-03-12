Inaugura Cobach obras de infraestructura

La directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, acompañada del presidente municipal de Zinacantán, José Martínez Pérez, y del presidente de la fundación Koltael, Erish Diestel, encabezó la inauguración de un domo escolar en el Centro de Educación Media Superior a Distancia (CEMSaD) plantel 120 Nachig. Así también, se realizaron Jornadas Integrales de Salud, con lo que se fortalece la infraestructura y la salud de la comunidad educativa.

Con la presencia del coordinador de Zona Altos, Aníbal Cordero, se realizó esta acción que refleja el compromiso del Cobach por seguir impulsando espacios dignos y seguros para favorecer el desarrollo académico y el bienestar de la comunidad estudiantil.

Las Jornadas Integrales de Salud se realizaron en coordinación con las fundaciones Smile for Life y Koltael, donde especialistas brindaron atención de salud bucal, reproductiva y mental, acercando servicios médicos a estudiantes y población en general.

A estas acciones también se sumó el IMSS Bienestar, fortaleciendo el trabajo interinstitucional en beneficio de la comunidad con acciones que permitieron brindar atención, orientación y prevención en temas de salud, generando beneficios directos para la comunidad y promoviendo el bienestar de las y los jóvenes y sus familias.

El evento contó con la presencia de médicos provenientes de Estados Unidos, quienes participaron en esta jornada solidaria que reafirma el compromiso social del Cobach.