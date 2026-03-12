﻿﻿
Inaugura Cobach obras de infraestructura

Marzo 12 del 2026
El subsistema reafirma su compromiso de impulsar infraestructura educativa. Cortesía
La directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, acompañada del presidente municipal de Zinacantán, José Martínez Pérez, y del presidente de la fundación Koltael, Erish Diestel, encabezó la inauguración de un domo escolar en el Centro de Educación Media Superior a Distancia (CEMSaD) plantel 120 Nachig. Así también, se realizaron Jornadas Integrales de Salud, con lo que se fortalece la infraestructura y la salud de la comunidad educativa.

Con la presencia del coordinador de Zona Altos, Aníbal Cordero, se realizó esta acción que refleja el compromiso del Cobach por seguir impulsando espacios dignos y seguros para favorecer el desarrollo académico y el bienestar de la comunidad estudiantil.

Las Jornadas Integrales de Salud se realizaron en coordinación con las fundaciones Smile for Life y Koltael, donde especialistas brindaron atención de salud bucal, reproductiva y mental, acercando servicios médicos a estudiantes y población en general.

A estas acciones también se sumó el IMSS Bienestar, fortaleciendo el trabajo interinstitucional en beneficio de la comunidad con acciones que permitieron brindar atención, orientación y prevención en temas de salud, generando beneficios directos para la comunidad y promoviendo el bienestar de las y los jóvenes y sus familias.

Estados Unidos

El evento contó con la presencia de médicos provenientes de Estados Unidos, quienes participaron en esta jornada solidaria que reafirma el compromiso social del Cobach.

