Inaugura edil calle en Satélite Loma Larga

El presidente Ángel Torres Culebro, junto a su esposa Mercedes Ortiz y a vecinas y vecinos, inauguró cerca de un kilómetro de pavimentación con concreto hidráulico del bulevar Júpiter, en la colonia Satélite Loma Larga, con lo que llega la justicia social después de muchos años de espera.

En este marco, el alcalde capitalino explicó que esta pavimentación mejora la conectividad con varias colonias de la zona, la movilidad al beneficiar a niñas, niños y jóvenes de planteles educativos, abona a la seguridad y calidad de vida de las y los habitantes quienes externaron su alegría y felicidad porque es la primera calle nueva que tiene esta colonia, por lo que sin duda, dijeron, seguirán trabajando en conjunto con el presidente Ángel Torres.

Mensaje

“Hoy las familias cuentan con pavimentación con concreto hidráulico, drenaje sanitario, red de agua potable e iluminación y pintura en la fachada de las viviendas, como parte del programa Calles Felices. Seguiremos con compromiso, trabajo y resultados”, enfatizó el alcalde.

Al evento asistieron la regidora Fredegunda Alegría, los secretarios de Obras Públicas, Desarrollo Social y Educación, el de Servicios Municipales, Julio Farrera, Mauricio Astudillo y Horacio Gómez, así como el Coordinador General de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez, entre otras autoridades.