Inaugura Eduardo Ramírez Centro Libre en Totolapa

En Totolapa, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA mantiene una estrecha coordinación con las autoridades municipales para impulsar obras y acciones prioritarias que contribuyan al bienestar social, al fortalecimiento de las cadenas productivas y a la prosperidad de la población.

Como parte de su agenda de trabajo, el mandatario inauguró el Centro Libre del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim). En este contexto, señaló que su administración está alineada con las políticas de género que promueve la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, orientadas a garantizar la autonomía de las mujeres, el respeto a sus derechos y, sobre todo, espacios libres de violencia para niñas, adolescentes y mujeres.

Otras acciones

Asimismo, entregó espacios en el jardín de niñas y niños “Luz Esther Sánchez Ramírez”, con una inversión superior a 862 mil pesos, y otorgó bombas aspersoras, kits de herramientas y paquetes de medicamentos veterinarios para combatir el gusano barrenador, en beneficio del sector agropecuario, con recursos superiores a 415 mil pesos. También encabezó la premiación de los equipos ganadores del torneo de fútbol escolar y entregó kits deportivos.

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, explicó que en el Centro Libre las mujeres pueden denunciar situaciones de violencia y recibir atención especializada, así como asesoría jurídica y psicológica, para avanzar hacia una vida libre de violencia. Asimismo, destacó que los hombres también pueden solicitar orientación para convertirse en aliados en esta lucha. Añadió que el número telefónico 961-462-9340, está disponible las 24 horas del día, con un equipo de atención permanente.

Sector agropecuario

Por su parte, el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, informó que, por instrucciones del gobernador, se ampliarán los apoyos agropecuarios en el municipio. Además, anunció que el próximo 19 de octubre comenzará el programa de adquisición de maquinaria y equipamiento, un esquema de apoyo que llevaba más de dos décadas sin otorgarse en Chiapas. En cuanto al seguro agrícola, aseguró que se brinda atención a las y los productores afectados por la sequía.

La directora general del Instituto del Deporte, Bárbara Altúzar Galindo, anunció la creación del Comité Municipal del Deporte para mejorar la organización de las actividades deportivas en Totolapa y capacitar a entrenadoras y entrenadores, a fin de que las y los jóvenes practiquen deporte de manera ordenada y cuenten con una alternativa saludable de esparcimiento.

Agradecimiento

El alcalde de Totolapa, Mario Argelio Fonseca López, agradeció la visita del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el respaldo brindado al municipio en materia de seguridad, educación, campo y atención a las mujeres. También mencionó los avances en seguridad, infraestructura educativa y apoyos agropecuarios, así como la apertura de un espacio destinado a la atención de las mujeres de la localidad.

Acompañaron al gobernador el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo; la diputada local del Distrito III, Erika Paola Mendoza Saldaña; así como productores agropecuarios, habitantes y madres y padres de familia de la localidad.