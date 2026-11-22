En un ambiente de entusiasmo y alegría, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró el Ecofest 2026 en la playa de Puerto Arista, en el municipio de Tonalá. Esta iniciativa, encabezada por la activista social Yazmín Ramírez Espinoza, ofrece a niñas, niños, jóvenes y familias chiapanecas actividades deportivas, culturales y artísticas, además de la liberación de crías de tortuga marina.

En este marco, el mandatario, acompañado de sus hijas Renata y Grecia, reconoció la dedicación y el compromiso social y ambiental de Yazmín Ramírez, así como la participación de las juventudes que hicieron posible este festival. Destacó que este encuentro promueve la convivencia pacífica y la conciencia sobre la importancia de conservar la fauna marina y los recursos naturales.

Iniciativa

Por su parte, Ramírez Espinoza explicó que el Ecofest es una proyecto que comenzó en 2023 en la playa de Pampa Honda, en el municipio de Mapastepec, con el propósito de fomentar el deporte, impulsar el comercio local y promover la conciencia ambiental. Añadió que estas actividades generan espacios de convivencia sana para los adolescentes, donde pueden desarrollar habilidades y mantenerse alejadas de las adicciones.

Asimismo, agradeció la coordinación y el respaldo de las autoridades ambientales, la Marina y el Ayuntamiento, así como de las cooperativas de mujeres y hombres que diariamente trabajan en el cuidado de las playas y de las personas organizadoras que hicieron posible este encuentro en Puerto Arista. Finalmente, anunció la liberación de aproximadamente mil tortugas marinas e hizo un llamado a proteger esta especie emblemática y mantener limpias las playas.

Reconocimientos

Como parte del encuentro, el gobernador Eduardo Ramírez entregó reconocimientos a grupos comunitarios de participación social del Santuario Playa Puerto Arista.

Estuvieron presentes la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain; el secretario del Humanismo, Leonardo León Alcázar; las secretarias de Pesca y Acuacultura del Pueblo, Judith Torres Vera y de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca; la directora general del Instituto del Deporte del Estado, Bárbara Altúzar Galindo; el director regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Conanp, Pável Palacios Chávez; el delegado de Gobierno de Zona Istmo-Costa, Antonio Marroquín; el presidente municipal de Tonalá, Manuel de Jesús Narcia Coutiño; el secretario de Ecología y Medio Ambiente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eduardo González Lugardo; entre otras personas invitadas.