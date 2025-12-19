Inaugura Eduardo Ramírez el Primer Torneo de Surf

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró el Primer Torneo Internacional de Surf 2025 en la playa El Zapotal, en el municipio de Pijijiapan, competencia que reúne a atletas de México, Costa Rica, Panamá, Argentina, Estados Unidos, Israel y Sudáfrica, y que contempla una bolsa de dos millones de pesos en premios para las y los ganadores.

Convivencia

En un ambiente de entusiasmo, energía y adrenalina, el mandatario destacó que este tipo de eventos contribuyen a posicionar a Chiapas a nivel internacional y a proyectar su riqueza natural y turística. “Para mí es una gran emoción estar aquí y dar inicio a esta competencia, porque nos gusta que Chiapas reciba a visitantes de distintas partes del mundo”, expresó.

Ramírez Aguilar afirmó que el impulso al turismo y el fortalecimiento del sector pesquero son prioridades del gobierno de la Nueva ERA, al tratarse de actividades que generan empleo y mejoran la economía y el bienestar de las comunidades. En ese sentido, puntualizó que el apoyo a las y los pescadores se duplicó y adelantó que próximamente se realizarán trabajos de dragado para mejorar sus condiciones y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

La secretaria de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez, resaltó que, gracias a la visión del gobernador, se lleva a cabo la primera edición de este torneo internacional, el cual convoca a competidores de alto nivel y se consolida como un atractivo relevante para el turismo local, nacional e internacional, al tiempo que difunde las bellezas naturales de Chiapas.

Clima de seguridad

Por su parte, el director de Atención a Eventos de Segmentos Turísticos, Carlos Alejandro Albores Peralta, subrayó que esta celebración deportiva es posible gracias al clima de seguridad que prevalece en el estado, así como a la infraestructura impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez en la región. Indicó que estos factores fortalecen al sector turístico, generan confianza entre las y los prestadores de servicios y permiten la realización de eventos exitosos y de sana convivencia.

Reconocimiento

El presidente municipal de Pijijiapan, Carlos Alberto Albores Lima, reconoció el respaldo del gobierno de la “Nueva ERA” para impulsar el surf como una actividad deportiva y turística que abre nuevas oportunidades de desarrollo, como la llegada de hotelería, restaurantes y la creación de empleos. Finalmente, invitó a las y los surfistas nacionales e internacionales a disfrutar del destino y ofrecer un espectáculo deportivo lleno de emoción para la comunidad.

El torneo reunió a 93 competidoras y competidores provenientes de distintos países, destacando la participación del excampeón mundial Jonathan Corzo, originario de Puerto Escondido, Oaxaca; así como del excampeón centroamericano Sebastián Williams.

Estuvieron presentes el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez; la directora general del Instituto del Deporte, Kathleen Bárbara Altúzar Galindo; el coordinador general ejecutivo de la Sectur estatal, Segundo Guillén Gordillo; el comisariado del ejido La Esperanza El Zapotal, Lucano Alegría Cortés; así como el agente municipal de El Zapotal, Jesús de la Cruz López, entre otros.