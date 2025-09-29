Inaugura ERA Centro de la Comar en Tapachula

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la inauguración del Centro Multiservicios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula, donde destacó que este acto reafirma el humanismo de los gobiernos de México y de Chiapas. Subrayó que este espacio será clave para brindar atención digna, profesional y oportuna a quienes transitan por territorio nacional.

“Chiapas es una de las entradas a México. Por aquí pasan más de un millón de migrantes al año. Sin duda, hay mucha esperanza de las personas de Centroamérica, Sudamérica y otras regiones que ingresan por la frontera sur en la búsqueda del sueño americano. Somos un gobierno aliado de las personas en movilidad, porque hay mucho sufrimiento detrás de cada persona y familia que viene buscando refugio por la delincuencia o la falta de oportunidades en sus países. Lo único que quieren es una mejor calidad de vida”, señaló.

Desarrollo

Acompañado del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, el mandatario subrayó que los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, impulsados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consolidarán a la frontera sur como un horizonte de oportunidades, especialmente ante la política migratoria y comercial del gobierno de Estados Unidos.

En este marco, Ramírez Aguilar solicitó a las autoridades federales el apoyo para agilizar los trámites aduaneros para el ingreso de aparatos musicales provenientes de Suiza, destinados a niñas y niños vulnerables de distintos municipios, con el propósito de fortalecer la cultura de paz en Chiapas.

El subsecretario Félix Arturo Medina Padilla reconoció al gobernador como un aliado de la movilidad humana y valoró su respaldo en la consolidación de este espacio, que refleja el compromiso del Estado mexicano con el humanismo y la atención a las causas, ofreciendo un modelo innovador para que las personas solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria tengan una oportunidad de reconstruir su proyecto de vida.

“Este Centro de Multiservicios es un símbolo de cómo se pueden tejer soluciones cuando se une la voluntad política, la solidaridad internacional, la participación de la sociedad civil y la confianza de las comunidades. Con ello, fortalecemos un paso firme para que este encuentro de culturas también sea un acto de protección, de justicia y de trato digno en favor de las personas refugiadas”, afirmó. Asimismo, asumió el compromiso de agilizar el ingreso de los aparatos musicales para continuar fomentando la cultura de paz en las comunidades.

Atención integral

El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en México, Geovanni Lepri, aseguró que este centro, fruto del trabajo interinstitucional y de la suma de esfuerzos, representa un avance firme en la atención integral a refugiados. Resaltó que será un espacio de vanguardia, donde se escuche con empatía y respeto la voz de quienes buscan protección.

Por su parte, la coordinadora general de la Comar, Xadeni Méndez Márquez, expresó que este modelo renovado refleja una visión integral y humana en la atención a personas en situación de movilidad. Destacó que fomenta la educación, el empleo y la participación social, garantizando un entorno seguro y digno donde quienes buscan protección puedan reconstruir sus vidas. “Hoy no solo abrimos puertas físicas, abrimos puertas a la dignidad, la justicia y la esperanza”, enfatizó.

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, precisó que la construcción de estas instalaciones dignas y funcionales responde a la política humanista de los gobiernos federal y estatal, con el objetivo de brindar atención integral, eficaz y con trato humano a las personas en contexto de movilidad que llegan en busca de mejores condiciones de vida.

Declamación

En el marco del evento, Lidia Henríquez, beneficiaria de Protección Complementaria y promotora de la Inclusión e Integración de Personas Refugiadas en el sur de México, declamó el poema “Raíces en el Viento”, en el que comparte la experiencia de las personas refugiadas y resalta la resiliencia, la importancia de la integración y el apoyo de quienes abren puertas y ofrecen refugio.

Estuvieron presentes el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Guadalupe Toriello Elorza; los secretarios del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, y de Salud, Omar Gómez Cruz; y la diputada federal Rosa Irene Urbina Castañeda, entre otros.