Inaugura FGE Unidad de Investigación

Con la finalidad de dar atención más cercana a la población, la Fiscalía General del Estado (FGE) inauguró las instalaciones de la Unidad de Investigación y Judicialización de la Fiscalía de Justicia Indígena en la ciudad de Teopisca.

La Unidad, se informó, estará integrada por el fiscal del Ministerio Público (MP), un secretario de Acuerdos Ministerial y elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM).

Presentes

A la ceremonia asistieron: el director de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial zona Indígena, Eber Quintero Juárez; el presidente y secretario municipal de Teopisca, Luis Alberto Valdez Díaz, y personal de la Fiscalía de Justicia Indígena.

Los asistentes destacaron la importancia de que el municipio cuente con una Unidad de Investigación y Judicialización de la Fiscalía de Justicia Indígena que brinde una atención más cercana a la población.