Con una inversión superior a 5.9 millones de pesos, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró el tortugario en el Centro de Conservación Natural del zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), un espacio que fortalecerá la concientización sobre el cuidado y respeto a los animales y la madre tierra, además de contribuir a la convivencia de las familias chiapanecas y visitantes.

El mandatario sostuvo que el gobierno de la Nueva ERA continuará invirtiendo en la restauración de las distintas áreas de conservación natural, para que el ZooMAT siga siendo un lugar vivo y alegre, donde niñas, niños y jóvenes puedan disfrutar, recrearse y aprender. Tras reconocer a la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, por la recuperación de este espacio, anunció que en 2027 se impulsará la construcción de un aviario.

Inaugura espacios educativos

Posteriormente, el gobernador visitó Berriozábal, donde inauguró espacios en la primaria Juan Sabines Gutiérrez y en los jardines de niñas y niños Felipe Berriozábal y Daniel Robles Sasso, con una inversión superior a 4.7 millones de pesos. Precisó que en este municipio se han destinado más de 106 millones de pesos al mejoramiento de escuelas, con el propósito de que las y los estudiantes cuenten con espacios dignos, seguros y adecuados para su formación.

Anakaren Gómez Zuart informó que en dos años se ha realizado una inversión superior a 100 millones de pesos en el Centro de Conservación Natural ZooMAT y adelantó que en 2027 se inaugurarán nuevos espacios que brindarán una experiencia sin igual a las y los visitantes. Además, refrendó el compromiso de la dependencia a su cargo de continuar trabajando con responsabilidad y honestidad.

Conservación

La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, explicó que en el tortugario se exhibirá la tortuga blanca, una de las especies más amenazadas a nivel mundial, y se mantendrá un programa para su reproducción y conservación. Asimismo, detalló que durante la presente administración estatal se ha destinado una inversión integral para la rehabilitación de la casa nocturna, el Museo Zoológico, el herpetario y el acceso principal Plaza Balam, entre otros espacios.

En cuanto a las obras educativas, la directora general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Anjuli Acosta Guillén, señaló que cada aula entregada en Berriozábal cuenta con mobiliario para el alumnado y el personal docente, señalética, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, así como obras exteriores, entre ellas, andadores. Destacó que estas acciones priorizan la seguridad de niñas, niños y personal de las instituciones educativas beneficiadas.

Agradecen acciones del gobierno

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, reconoció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por las acciones que impulsan la transformación de la capital, así como por la entrega de este espacio en el Centro de Conservación Natural ZooMAT, que podrán disfrutar tanto las y los tuxtlecos como quienes visiten la ciudad.

El presidente municipal de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez, agradeció la inversión histórica que el gobierno de Eduardo Ramírez ha destinado a transformar la infraestructura educativa del municipio y reiteró su compromiso de seguir trabajando con una visión social sustentada en la educación, la certeza jurídica y la coordinación institucional.

Por su parte, Agustín Velazco, director de la primaria Juan Sabines Gutiérrez; Mara Landeros, directora del jardín de niñas y niños Felipe Berriozábal; y Yesmin Morales, directora del jardín de niñas y niños Daniel Robles Sasso, agradecieron a las autoridades el respaldo a sus comunidades escolares y la atención a las necesidades de infraestructura educativa. Señalaron que estas mejoras permitirán que las infancias estudien en espacios adecuados para su aprendizaje.

Estuvieron presentes el subsecretario del Medio Ambiente, Cambio Climático y Microcuencas, Jorge Constantino Kanter; el coordinador estatal para el mejoramiento del ZooMAT, Joe Miceli Hernández; y el director operativo del ZooMAT, Carlos Alberto Guichard Romero, entre otras personas invitadas.