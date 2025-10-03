Inaugura IMSS Chiapas Aula de Simulación

Con el compromiso de impulsar la formación y actualización permanente, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 Nueva Frontera, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas inauguró un Aula de Simulación, diseñada para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como fomentar la práctica clínica en un entorno seguro y controlado.

El encargado de la Coordinación Clínica de Educación e Investigación del HGZ No. 1, Luis Alejandro Sevilla Herrera, indicó que esta aula tiene como objetivo perfeccionar habilidades técnicas, mejorar la toma de decisiones y aplicar de forma efectiva protocolos en beneficio de la población derechohabiente.

Capacitaciones mensuales

Señaló que se tienen programadas capacitaciones mensuales para fortalecer competencias profesionales y garantizar una atención de calidad. Entre ellas el entrenamiento en la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) básica, fundamental para aumentar la supervivencia en casos de paro cardiorrespiratorio.

Durante la inauguración, el director general del HGZ No. 1, Diego Alberto Choel Molina, destacó que la puesta en marcha del aula constituye un avance en la educación médica, al ofrecer entrenamiento práctico y novedoso que fortalecerá las aptitudes del personal.

Por su parte, el coordinador auxiliar de Atención Médica, Jesús Manuel Rojas Cruz, subrayó que esta innovación consolida un modelo dinámico de capacitación que mejora la calidad de los servicios y la seguridad del paciente mediante la práctica supervisada y retroalimentación profesional.