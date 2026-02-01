Inaugura más de 430 metros de pavimentación

El presidente municipal Ángel Torres encabezó la inauguración de la pavimentación integral de la calle Tulipanes, entre las avenidas Los Tamarindos y Santa Teresa, en la colonia Santa Cruz, una obra que dignifica la movilidad y mejora la calidad de vida de las familias.

La obra contempla 438 metros lineales de pavimentación, además de la instalación de drenaje sanitario y red de agua potable, alumbrado, banquetas, jardineras y pintura de fachadas de las viviendas, atendiendo una demanda histórica de las y los habitantes de la zona.

Compromiso

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tuxtla, que encabeza el alcalde Ángel Torres, reafirma el compromiso de seguir construyendo más calles seguras, dignas y funcionales, a través de un gobierno cercano, que atiende y escucha las necesidades de las y los ciudadanos.