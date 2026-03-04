Inaugura más de 440 metros lineales de pavimentación

En un ambiente de alegría y convivencia social, las y los habitantes del fraccionamiento Las Torres celebraron la pavimentación de 444 metros lineales, junto al presidente Ángel Torres Culebro, quien cumplió un compromiso más a las familias tuxtlecas.

Al encabezar la inauguración de la pavimentación de la calle Tapachula, entre el bulevar Tuchtlán y avenida La Floresta, el alcalde capitalino resaltó que con esta obra de infraestructura vial se hace realidad una petición de más de 30 años, gracias al programa Calles Felices.

Explicó que es una obra integral que contempla drenaje sanitario, red de agua potable, pavimentación con concreto hidráulico, señaléticas, rejilla pluvial, alumbrado público, además de pintura en fachadas de las viviendas, que beneficia a parques, planteles educativos y familias.

En el evento estuvieron presentes vecinas, vecinos, la regidora Marcela Iturbe, los secretarios del Ayuntamiento, de Desarrollo Social y Educación, así como el de Servicios Municipales, Enrique Velasco, Mauricio Astudillo y Horacio Gómez.