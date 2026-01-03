Inaugura obras de mejoramiento urbano en Puerto Arista

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la pavimentación y rehabilitación integral del bulevar Mariano Matamoros, en Puerto Arista, municipio de Tonalá, una obra que requirió una inversión superior a 39 millones de pesos. Al encabezar el acto, destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa el mejoramiento de la imagen urbana de esta zona de playa, con la visión de consolidarla como el puerto del sur de México.

Acompañado por servidoras y servidores del pueblo, así como por representantes del sector turístico, el mandatario afirmó que la transformación de Puerto Arista es clave para fortalecer el turismo de playa. Señaló que el objetivo es que las y los visitantes locales y nacionales se sientan bienvenidos y disfruten de playas atractivas, infraestructura adecuada y servicios de calidad.

Puerto Arista, un destino con gran potencial

En este contexto, Ramírez Aguilar reconoció que, tras muchos años de abandono, hoy Puerto Arista se proyecta como un destino con gran potencial. Añadió que su administración continuará promoviendo el desarrollo económico y turístico, al considerar que Chiapas es extraordinario por naturaleza y cuenta con espacios que merecen mayor visibilidad a nivel nacional e internacional.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, informó que estas acciones de mejoramiento urbano, en beneficio de más de 569 mil personas, incluyeron la pavimentación integral del bulevar, la rehabilitación de andadores, la instalación de luminarias y de infraestructura eléctrica subterránea, entre otras intervenciones que renuevan la imagen del destino.

Por su parte, la diputada federal Azucena Arreola Trinidad destacó el respaldo histórico otorgado a Puerto Arista por el gobierno de la Nueva ERA, al considerar que marca un antes y un después para uno de los principales destinos turísticos de Chiapas. Enfatizó que este proyecto fortalecerá su proyección turística y convocó a la población a asumir el compromiso de cuidar y preservar este espacio para consolidar su desarrollo.

Impulso al turismo

El presidente municipal de Tonalá, Manuel de Jesús Narcía Coutiño, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez las obras de infraestructura y embellecimiento realizadas en el municipio, y subrayó que estas acciones impulsan el turismo y dinamizan la economía local.

Representantes del sector hotelero también reconocieron al gobernador Eduardo Ramírez por el impulso brindado a este destino turístico, al señalar que las obras no solo mejoran la imagen urbana, sino que fortalecen su potencial de crecimiento. Asimismo, resaltaron que la celebración de fin de año constituye un hecho histórico, al ser la primera ocasión, en más de 25 años, en que se realiza un evento de esta magnitud, y subrayaron la importancia de dar continuidad a este tipo de actividades.

Funcionarios

En el evento estuvieron presentes la secretaria General de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; la secretaria de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez; el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González; la presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, Erika Paola Mendoza Saldaña; la diputada local Faride Abud García; el diputado local Juan Marcos Trinidad Palomares; el presidente municipal de Arriaga, Alejandro Patrinos Fernández; la presidenta del XIX Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas A.C., Shandy Rodríguez Castillo; así como representantes de empresas turísticas y restauranteras, y habitantes de Puerto Arista, entre otros.