Inaugura REC avenida en colonia Potinaspak

El gobernador del estado realizó la entrega de esta calle. CP

En la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico y el mejoramiento integral de la avenida Gardenias de la colonia Potinaspak, de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que el gobierno de la Cuarta Transformación invierte los recursos públicos en la consolidación de obras y acciones prioritarias que generen bienestar, seguridad, progreso y una mejor calidad de vida al pueblo de Chiapas.

Subrayó que la avenida Gardenias, considerada una de las principales vialidades de la colonia, quedó muy bonita y digna, como lo merecen las tuxtlecas y los tuxtlecos, porque aunado a la pavimentación con concreto hidráulico y la construcción de banquetas y guarniciones, se rehabilitaron los drenes pluviales y sanitarios, así como la tubería de agua potable, además de la instalación de luminarias, entre otras obras estéticas y peatonales.

Mensaje

“Antes la vialidad era un barranco, no se podía transitar con los vehículos, ni caminar, porque era muy peligroso, el abandono de la zona hacía ver en malas condiciones a las viviendas, pero hoy entregamos una obra bien hecha para que el pueblo pueda disfrutarla. Esta infraestructura vial facilitará el traslado hacia zonas escolares, laborales y de servicios médicos, también ayudará a detonar el comercio y las inversiones”, apuntó al invitar a las y los vecinos a cuidarla porque es patrimonio del pueblo.

Escandón Cadenas sostuvo que, hasta el último día de su gobierno, no escatimará recursos ni esfuerzos para sacar adelante las necesidades más sensibles de la población, especialmente de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad y de quienes antes no eran visibilizados o no eran tomados en cuenta por sus autoridades.

Obras

La secretaria de Obras Públicas, Claudia Baca Esquinca, detalló que con una inversión de ocho millones de pesos (mdp) se realizó la pavimentación con concreto hidráulico de más 400 metros lineales, la construcción de guarniciones, banquetas, instalación de luminarias solares, entre otras obras profundas que cumplen con el objetivo de mejorar la imagen urbana de la colonia y agilizar la circulación vehicular en la zona.

En nombre de la población beneficiada, el profesor Sergio Rodríguez Esponda expresó su agradecimiento al gobernador Rutilio Escandón por la rehabilitación de esta calle, pues ello demuestra la preocupación y el compromiso de atender al pueblo. “Hace algunos meses dijo que daría continuidad a las obras de esta colonia y su palabra se ha cumplido al entregarnos esta infraestructura digna y de calidad”, agregó.

Asistieron la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Flor de María Esponda Torres; autoridades estatales y municipales; la presidenta de la colonia Potinaspak, Martha Alicia Maza López, así como vecinas y vecinos beneficiados por la obra.