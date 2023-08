Inaugura REC obra vial en Candelaria-San Cristóbal

Durante la inauguración de la construcción del camino San Antonio Las Rosas-E. C. (Candelaria-San Cristóbal de Las Casas), obra a la que se destinó una inversión superior a los 6.9 millones de pesos, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas celebró que, gracias al impulso de la infraestructura carretera, así como en materia de salud y educación, en Chiapas está creciendo el índice de desarrollo humano, sobre todo en beneficio de los pueblos originarios.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, donde reconoció los usos, costumbres y las culturales ancestrales que aún se preservan en la entidad, el mandatario destacó que, con la pavimentación integral de este camino, las y los habitantes no solo estarán mejor comunicados, sino que también podrán trasladarse y realizar la comercialización de sus productos de una manera segura.

“Con la construcción de esta carretera se acortan las distancias y se les facilitará llegar a la cabecera municipal y a otras ciudades de la entidad; además, podrán sacar fácilmente sus productos y comercializarlos; atender las necesidades de salud y de educación de forma inmediata, y transitar más seguros”, afirmó al refrendar su convicción de seguir trabajando de forma responsable para sacar adelante las legítimas aspiraciones de las comunidades más necesitadas.

Al precisar que, gracias a que el presupuesto público se distribuye en el pueblo, a través de los apoyos sociales y el impulso de obras de alto impacto social, Escandón Cadenas señaló que esto es muestra de que el gobierno de la Cuarta Transformación trabaja por y para las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, sin robar ni traicionar la confianza del pueblo, por lo que convocó a mantener la unidad y no permitir que nada ni nadie siembre división.

La 4T es una realidad

“El presidente Andrés Manuel López Obrador viene de una gran lucha para mejorar la calidad de vida de la gente; su gobierno no es casualidad, viene de un camino muy largo que trazó, sin claudicar en sus deseos de sacar adelante al país. Por eso, me da gusto ver que la Cuarta Transformación ya no es un discurso, sino realidades, porque se concretan con hechos”, agregó.

En su intervención, el director de la general de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Jorge Luis Gómez Jiménez, destacó que, ahora más que nunca, los gobiernos Federal, Estatal y Municipal brindan la atención que merecen las comunidades, a través de obras que mejoran la calidad de vida de sus habitantes.

En representación de las y los beneficiados de San Antonio Las Rosas, Domingo Ruiz Jiménez, agradeció a Rutilio Escandón por ser el primer mandatario en visitar esta localidad, así como por la rehabilitación integral de esta vía de comunicación, que facilitará las actividades productivas y comerciales, así como el traslado de las personas a los servicios de salud.

A su vez, la presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Chiapas, Anakaren Gómez Zuart, precisó que además de dar respuesta a demandas añejas, estas obras son de alto impacto social porque se hacen con calidad y con mano de obra local, lo que favorece a una derrama económica en Chiapas.

Finalmente, el alcalde de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, reconoció el respaldo que el Gobierno de Chiapas brinda para consolidar la construcción de este camino que traerá grandes beneficios, porque además de contribuir a la conectividad, permitirá a las comunidades sacar sus productos para comercializarlos, lo que se reflejará en mayor bienestar y economía para las familias.