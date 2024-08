Inaugura REC vialidad pacificada en el Sabinal

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la Vialidad Pacificada en el margen norte del río Sabinal, entre calle Las Brisas y calle 16 Poniente de Tuxtla Gutiérrez, una obra que se suma a la recuperación de espacios a espaldas del río, para fortalecer la convivencia familiar en lugares dignos y saludables.

Luego de recorrer este andador, Escandón Cadenas señaló que el saneamiento del Sabinal hoy está convirtiéndose en realidad, pues se arregló la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que estaba abandonada; además, esta infraestructura respeta el medio ambiente, da plusvalía a la zona y abona al nuevo rostro de la capital chiapaneca.

“El sueño era arreglar no solo la parte de Caña Hueca, sino el parque lineal como quedó ahora, muy bonito. Me da alegría que haya más aves y hasta mojarritas, el área no está contaminada”, expresó.

El mandatario pidió a la población cuidar de la Vialidad Pacificada y hacer buen uso de ella, ya que, enfatizó, es su patrimonio y la idea es que las familias tuxtlecas vuelvan a disfrutar de la riqueza natural del río Sabinal.

Los beneficiados

En nombre de las y los beneficiados de las colonias Las Arboledas, Las Brisas e Infonavit Laborante, Francisco Esteban Rabasa externó su reconocimiento al gobierno de Rutilio Escandón por impulsar obras que enriquecen la vida comunitaria.

“Gracias a su compromiso con la comunidad, ahora contamos con áreas que fomentan la activación física y de entretenimiento, mejoran la calidad de vida de las personas…”, manifestó.

Inversión de 9 mdp: SOP

A su vez, la secretaria de Obras Públicas, Claudia Baca Esquinca, detalló que con una inversión de nueve millones 946 mil pesos, se logró la construcción de 300 metros de longitud, que incluye ciclovías con cubierta de adoquín, andadores de concreto, guarniciones, jardineras, área de juegos infantiles, alumbrado, entre otras obras que mejoran la imagen urbana y brindan mayor seguridad.

Estuvieron presentes la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, María del Rosario Bonifaz Alfonzo; el secretario de Economía y del Trabajo, Carlos Alberto Salazar Estrada; el diputado federal, Jorge Luis Llaven Abarca; Flor de María Esponda Torres, diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; el integrante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Chiapas (CMIC), Pedro Infante Velázquez; y Marli Jiménez Herrera, representante de la población beneficiada.