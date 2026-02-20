Inaugura SEyT Foro Regional Marca Chiapas

El titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), Luis Pedrero González, inauguró el Foro Regional Marca Chiapas Costa–Soconusco junto con el fundador de Marca Chiapas, Rómulo Farrera Escudero, consolidando un espacio que representa la continuidad de un crecimiento más equitativo y sustentable en beneficio del desempeño de las empresas chiapanecas.

Asimismo, encabezó la entrega de 40 certificados y 22 renovaciones de Marca Chiapas, reconociendo el esfuerzo de productoras y productores que apuestan por la calidad, la competitividad y el fortalecimiento de sus marcas, impulsando el posicionamiento de los productos chiapanecos en los mercados regionales y nacionales.

Actividades

Además, se llevó a cabo la 84ª Sesión del Consejo Regulador de Marca Chiapas, espacio donde se aprobaron nuevas directrices para fortalecer la estrategia y se evaluaron las actividades programadas para el año 2026, con el objetivo de consolidar a Marca Chiapas 2.0 como un signo de distinción a nivel nacional e internacional.

En este marco, el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, recibió el nombramiento como titular de la Ventanilla de Ganadería y Productos en Fresco de la Estrategia Marca Chiapas, responsabilidad que refuerza la certificación, validación de procesos y promoción comercial del sector pecuario estatal, fortaleciendo la competitividad ganadera y la certificación agropecuaria bajo el signo distintivo Marca Chiapas.

Turismo

De igual manera, el secretario de Turismo del Estado, Segundo Guillén Gordillo; recibió el nombramiento como titular de la Ventanilla Especializada del Comité de Turismo, Gastronomía y Cultura de Marca Chiapas, con el objetivo de impulsar la promoción integral de los hoteles y restaurantes, la riqueza culinaria y el patrimonio cultural del estado, alineando esfuerzos institucionales para potenciar la identidad chiapaneca en los mercados nacionales e internacionales.

Durante la jornada también se realizaron diversas ponencias enfocadas en el cacao, quesillo, chocolate y la protección de productos locales como los textiles de Chiapas; además de un panel de café con destacados expertos del grano aromático.

Con estas acciones interinstitucionales, el gobierno de Eduardo Ramírez reafirma su compromiso de seguir promoviendo el desarrollo económico del estado y el talento local a través del signo distintivo Marca Chiapas 2.0.

Participantes

En este evento también participaron: el presidente del Consejo Regulador de la Marca Chiapas, Fernando Zepeda Trujillo; Thalía Vázquez Alatorre, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); la directora del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas (Icadech), Marisol Urbina Matus; el secretario de Economía y Turismo de Tapachula, Jorge Alberto Vega Pérez; la directora de Marca Chiapas, Lorena Ponce Rocha; el presidente de Fomento Económico de Chiapas, Alberto Reyes Estrada; y la directora de la Marca Unach, Susana Sosa Silva.