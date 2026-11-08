Inaugura Sheinbaum puente Rizo de Oro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el puente Rizo de Oro en La Concordia, en beneficio de más de 300 mil habitantes de 10 municipios de Chiapas —quienes tendrán hasta dos horas y media de ahorro de tiempo en sus traslados— y cuya obra representa justicia social y bienestar para las y los chiapanecos de la región.

“La gente pedía puentes: ‘queremos pasar de un lado a otro, queremos regresar a estar cerca de nuestras familias’, pues tuvo que llegar el presidente López Obrador para hacer el primer puente, y llegamos nosotros para inaugurar el día de hoy el puente Rizo de Oro como justicia y bienestar para los pueblos.

“Esa es la diferencia. Siempre vamos a estar cerca de Chiapas y de las y los chiapanecos por una razón: número uno, porque amor con amor se paga; número dos, porque por el bien de todos, primero los pobres; y número tres, porque si a algo se dedica este gobierno es a traer bienestar y justicia para el pueblo de México. Por eso me da mucho gusto el día de hoy, junto con ustedes, el inaugurar este hermoso puente, que es ingeniería mexicana, es honor a las y los trabajadores mexicanos, es bienestar y es justicia para los pueblos de Chiapas”, afirmó.

La espera terminó

Recordó que fueron seis sexenios de gobiernos neoliberales que dirigieron para unos cuantos y fue hasta que llegó la Cuarta Transformación que se implementaron los Programas para el Bienestar y se realizaron este tipo de obras.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que esta creación, que fue esperada por más de 50 años, beneficiará a más de 300 mil habitantes de 10 municipios y 21 comunidades; cuenta con una longitud de dos kilómetros y generó más de cinco mil 700 empleos durante su construcción.

Se reducen tiempos

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, agradeció a Sheinbaum Pardo por concluir esta obra que reduce los traslados de más de cinco horas a solo dos horas y media en la región, garantizando un acceso más rápido a la salud, educación y al desarrollo económico regional.

El presidente del grupo Amigos de La Concordia, Ramiro Ruíz Espinosa, agradeció a la mandataria por la conclusión del puente Rizo de Oro que traerá beneficio a la entidad, representa justicia social y salda una deuda histórica con las y los habitantes del municipio.