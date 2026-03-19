Inaugura Sofía Espinoza la “Expo Mercadito”

En el Congreso del Estado se inauguró la: “Expo Mercadito: Raíces que se comparten, Cultura que se vive”, donde artesanas y pequeños productores de diversas regiones del estado ofertan sus productos, evento encabezado por la señora Sofía Espinoza Abarca; la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva y la diputada Luz María Castillo Moreno.

Al hacer uso de la palabra, la señora Sofía Espinoza Abarca señaló que desde el inicio de esta administración se han impulsado estos proyectos que promueven e impulsan la economía familiar, basado en el trabajo que realizan las y los artesanos.

“Este Gobierno promueve el humanismo, fortaleciendo el bienestar de las y los chiapanecos”, manifestó.

Agregó que se ha impulsado que las familias de artesanas se involucren en el comercio formal, que lleven capacitaciones, que tengan mejores herramientas y así fomentar el consumo local para que todos nos volvamos promotores y que valoremos todo lo que se hace en Chiapas desde la gastronomía, cultura y artesanías.

La diputada Alejandra Gómez Mendoza destacó la presencia de la señora Sofía Espinosa Abarca, quien comparte la visión humanista y de prosperidad de esta nueva ERA.

Resiliencia de las y los productores

Esta expo -subrayó la presidenta del Congreso- es una muestra de fortaleza y de resiliencia de las y los productores, pero sobretodo de las mujeres, quienes han insistido en abrir puertas para el desarrollo y la igualdad.

“Hoy tienen este espacio y muchos otros, donde pueden ofertar sus productos y mostrar la calidad del trabajo que realizan como motores del hogar chiapaneco”, apuntó.

La diputada Luz María Castillo Moreno, promotora y coordinadora del evento, enfatizó que no hubiera podido llevarse a cabo sin el apoyo del Sistema DIF Estatal. “El objetivo de la Expo es acercar en este espacio a las artesanas directamente con clientes potenciales así como promover e impulsar la comercialización de sus productos”.