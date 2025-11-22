Inaugura Torres una calle más; ahora en Las Lajas

La obra forma parte del compromiso de mejorar la infraestructura urbana y brindar mejores condiciones de vida a las familias de la zona.

Un sueño de más de 30 años fue cumplido por el presidente Ángel Torres a las y los vecinos de la privada Artículo 123, ubicada entre circuito 27 de Noviembre y privada colonia Las Lajas, donde hace cuatro meses llegó, prometió y este viernes inauguró la nueva calle.

Al señalar que la obra incluyó la instalación de drenaje sanitario, red de agua potable, alumbrado público, banquetas, jardineras y la pintura de fachadas de las viviendas, el alcalde Ángel Torres explicó que esta vialidad permitirá mayor seguridad peatonal para niñas, niños y personas adultas mayores, así como mejor iluminación y un entorno más digno y seguro.

En el evento estuvieron presentes vecinas, vecinos; los secretarios de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Estudillo, y el de Servicios Municipales, Horacio Gómez; además, el coordinador General de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez, por mencionar algunos.