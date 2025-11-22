﻿﻿
ChiapasTuxtla

Inaugura Torres una calle más; ahora en Las Lajas

Noviembre 22 del 2025
Durante la inauguración el presidente municipal estuvo acompañado por vecinos de la privada Artículo 123. CP
La obra forma parte del compromiso de mejorar la infraestructura urbana y brindar mejores condiciones de vida a las familias de la zona.

Un sueño de más de 30 años fue cumplido por el presidente Ángel Torres a las y los vecinos de la privada Artículo 123, ubicada entre circuito 27 de Noviembre y privada colonia Las Lajas, donde hace cuatro meses llegó, prometió y este viernes inauguró la nueva calle.

Al señalar que la obra incluyó la instalación de drenaje sanitario, red de agua potable, alumbrado público, banquetas, jardineras y la pintura de fachadas de las viviendas, el alcalde Ángel Torres explicó que esta vialidad permitirá mayor seguridad peatonal para niñas, niños y personas adultas mayores, así como mejor iluminación y un entorno más digno y seguro.

En el evento estuvieron presentes vecinas, vecinos; los secretarios de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Estudillo, y el de Servicios Municipales, Horacio Gómez; además, el coordinador General de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez, por mencionar algunos.

