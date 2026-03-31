Inaugura Valeria Rosales calle de Nuevo México

La alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, en compañía de la comisariada ejidal, María Yanet González Lázaro y del presidente del Copladem de Nuevo México, Fidel Gómez Mendoza, así como de vecinas y vecinos, inauguró una calle en el ejido Nuevo México, obra que fortalece la infraestructura urbana de la comunidad.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que esta obra fue posible gracias a la organización y participación de los habitantes, quienes sumaron esfuerzos para mejorar la imagen del centro de la comunidad y facilitar la movilidad tanto de peatones como de vehículos.

Asimismo, señaló que el gobernador Eduardo Ramírez se mantiene atento al desarrollo de Villaflores, impulsando acciones que beneficien a las familias del municipio.

La obra consistió en la construcción de 195 metros lineales de pavimentación con concreto hidráulico en calles de 8 metros de ancho y 15 centímetros de espesor, dando un total de 1,350 metros cuadrados. Además, se realizaron 390 metros lineales de guarniciones de concreto, a las que se le aplicó pintura al igual que los pasos peatonales, mejorando significativamente la infraestructura y la imagen urbana del ejido.