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ChiapasMirador 4

Inaugura Valeria Rosales calle de Nuevo México

Marzo 31 del 2026
Aspecto del corte de listón de la inauguración de la obra. Cortesía
Aspecto del corte de listón de la inauguración de la obra. Cortesía

La alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, en compañía de la comisariada ejidal, María Yanet González Lázaro y del presidente del Copladem de Nuevo México, Fidel Gómez Mendoza, así como de vecinas y vecinos, inauguró una calle en el ejido Nuevo México, obra que fortalece la infraestructura urbana de la comunidad.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que esta obra fue posible gracias a la organización y participación de los habitantes, quienes sumaron esfuerzos para mejorar la imagen del centro de la comunidad y facilitar la movilidad tanto de peatones como de vehículos.

Asimismo, señaló que el gobernador Eduardo Ramírez se mantiene atento al desarrollo de Villaflores, impulsando acciones que beneficien a las familias del municipio.

La obra consistió en la construcción de 195 metros lineales de pavimentación con concreto hidráulico en calles de 8 metros de ancho y 15 centímetros de espesor, dando un total de 1,350 metros cuadrados. Además, se realizaron 390 metros lineales de guarniciones de concreto, a las que se le aplicó pintura al igual que los pasos peatonales, mejorando significativamente la infraestructura y la imagen urbana del ejido.

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