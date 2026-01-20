Inaugura Valeria Rosales calle en El Porvenir

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, inauguró la continuación del pavimento del camino de acceso a la ribera El Porvenir, obra que comprende 150 metros lineales de concreto hidráulico, con 5.50 metros de ancho y 15 centímetros de espesor, además de 287 metros lineales de guarniciones, mejorando de manera significativa la infraestructura vial de la zona.

Importancia

Acompañada por el presidente del Copladem, Ricardo Misael Solís Cruz, así como por habitantes del lugar, la alcaldesa reconoció a la comunidad por priorizar esta obra, destacando su importancia para el transporte de personas y mercancías, así como para facilitar la salida de las cosechas. Subrayó que estos avances son posibles gracias al respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, cuyo apoyo ha permitido que las obras de desarrollo sigan siendo una realidad en las comunidades de Villaflores.