Inaugura Valeria Rosales calle en fraccionamiento

En compañía de habitantes del fraccionamiento Juan Pablo, al norte de la ciudad de Villaflores, la presidenta municipal, Valeria Rosales Sarmiento, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal de acceso a dicho lugar, que consta de 116 metros lineales con sus respectivas guarniciones.

Durante el acto inaugural, Valeria Rosales destacó que gracias al trabajo en unidad con los habitantes de colonias, fraccionamientos y ejidos del municipio, se han concretado obras que mejoran las condiciones de vida y brindan mayor seguridad vial a la ciudadanía.

“Gracias al respaldo y apoyo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en Villaflores estamos construyendo obras y proyectos fundamentales para el desarrollo del municipio”, expresó la alcaldesa.

Vecinos entrevistados agradecieron la atención brindada a su fraccionamiento, pues aseguraron que la calle era muy necesaria debido a que se encontraba en malas condiciones, especialmente durante la temporada de lluvias.