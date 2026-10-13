Inaugura Valeria Rosales cancha y domo deportivo

La alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, acompañada de familias de la colonia Juan Pablo II y del comité de Copladem, inauguró una cancha de usos múltiples con domo deportivo, ubicada al norte-poniente de la ciudad.

Esta es una obra que permitirá a niñas, niños, jóvenes y adultos contar con un espacio digno para la práctica del deporte y la convivencia familiar.

Amenidades

Como parte de los trabajos, se instalaron juegos infantiles, luminarias, tableros profesionales de acrílico para básquetbol y bases-porterías de fútbol rápido, además de realizar trabajos de pintura general en las instalaciones, con el propósito de ofrecer un espacio funcional, seguro y adecuado para las actividades deportivas y recreativas de la comunidad.

Valeria Rosales destacó que, con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el Ayuntamiento de Villaflores continúa impulsando obras de infraestructura que contribuyen al bienestar de las familias, tanto en los ejidos como en barrios, colonias y fraccionamientos de la cabecera municipal.