Inaugura Valeria Rosales parque en Tenochtitlán

Acompañada por autoridades ejidales y familias del ejido Tenochtitlán, municipio de Villaflores, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento inauguró la remodelación del parque de la comunidad que tenía décadas sin recibir atención.

Mensaje

“Desde el ejido Tenochtitlán agradecemos al gobernador de Chiapas, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, por su respaldo y apoyo. Estas obras brindan mejor imagen y una mejor calidad de vida a las familias, que ahora podrán convivir y disfrutar con sus hijos de este parque”, destacó la alcaldesa.

Agradeció a las familias por su organización y trabajo en unidad y comentó que el espacio fue renovado con piso de cantera, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, cancha de fútbol rápido, dos casetas para cenadurías, depósitos de basura, bancas metálicas jardines; se sembraron árboles y fueron instaladas 58 luminarias, para que las familias lo disfruten de noche.