Inauguran 4.ª Edición de la Semana Gastronómica

La subsecretaria de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo de Chiapas, Zita Morales Cervantes, participó en la inauguración de la 4.ª Edición de la Semana Gastronómica “Seguro comes delicioso”, encabezada por el presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Chiapas, Cristhian Pérez Morales.

En este marco se entregaron reconocimientos honoríficos a cocineras y cocineros que, con su talento y dedicación, exaltan con orgullo y respeto la gastronomía tradicional del estado.

Experiencias autenticas

El turismo gastronómico se ha consolidado como uno de los principales pilares del sector, ya que los visitantes buscan cada vez más experiencias auténticas que los acerquen a la identidad de los pueblos. Dicha tendencia representa una oportunidad para posicionar a Chiapas como un destino de clase mundial y, al mismo tiempo, fortalecer a las comunidades locales y a los productores que mantienen vivo a este valioso patrimonio.

Durante la ceremonia también se rindió homenaje a dos iconos de la gastronomía chiapaneca: el restaurante Las Pichanchas, por sus 50 años de trayectoria, y el restaurante La Carreta, por 40 años de historia y tradición al servicio de la cocina chiapaneca.