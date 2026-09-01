Inauguran calle de concreto hidráulico en La Sirena

Desde el fraccionamiento La Sirena de Villaflores, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, acompañada del Comité de Copladem y vecinos, inauguró una calle de 175 metros lineales de concreto hidráulico, que fue posible gracias al respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

La nueva vialidad se encuentra frente a la Casa de Día, el Centro Municipal de Protección y Control Animal Villaflores y mejora la conectividad para las familias de la zona, facilitando el acceso a espacios como el kínder y el Cobach.

Durante el acto, la alcaldesa Rosales Sarmiento destacó que, además de la pavimentación, se instalaron luminarias y se pintaron las guarniciones, acciones que contribuyen a una mejor iluminación, mayor seguridad vial y una mejor imagen urbana de la colonia.