Inauguran calle en la colonia 1ro de Enero

La inauguración de una calle en la colonia Primero de Enero, ubicada en el norte de San Cristóbal de Las Casas, derivó en reclamos a las autoridades municipales por el abandono en que tienen a esa parte de la ciudad, informó el representante, Jacinto Vázquez Sántiz. Dijo que después de siete años de gestiones, exigencias e incluso pagar con sus recursos el costo del proyecto técnico, los habitantes inauguraron el sábado la pavimentación de 700 metros de una de sus calles más importantes, con una inversión de 4 millones 280 mil pesos.