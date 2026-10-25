Inauguran Calles Felices en Jardines del Pedregal

Después de años de espera, las familias disfrutan obras de infraestructura que mejoran su calidad de vida. Acompañado de vecinas y vecinos, así como de la regidora Fredegunda Alegría y de funcionarias y funcionarios, el alcalde Ángel Torres inauguró la calle Bugambilias y la avenida Lirios, como parte del programa Calles Felices, que contempla pavimentación, red de agua potable, drenaje, alumbrado público, guarniciones, banquetas, señalética y otras acciones complementarias.

Trabajos sociales

Hoy Jardines del Pedregal está disfrutando de la justicia social que por muchos años le fue negada, toda vez que el edil ha realizado acciones de infraestructura vial, de mejoramiento urbano, entre otras acciones que impulsan el desarrollo y bienestar de las familias.

Además, se han realizado trabajos de limpieza y pintura del parque, así como la pavimentación de otras vialidades, como parte de una estrategia integral para recuperar los espacios públicos y mejorar la infraestructura urbana. Con estas acciones, se avanza en la atención de necesidades prioritarias y en la construcción de una ciudad más digna para todas y todos.